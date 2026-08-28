Палежът на Партийния дом: Пожар без извършител

Тази седмица се навършиха 36 години от подпалването на бившия Партиен дом, днес сграда на Народното събрание. Истината за това събитие, едно от знаковите в най-новата ни история, остана неразкрита.

Арт фотографът Рафаело Казаков предостави на редакцията на Mediapool.bg непубликувани досега негови снимки.

"Правил съм тези фотографии преди почти точно 36 години, около полунощ, в нощта на 26 срещу 27 август 1990 г., на площадчето до тогавашния Партиен дом. В продължение на няколко часа имах възможност да снимам и наблюдавам как "група граждани" опустошават, крадат, безчинстват и палят, докато наоколо стоят пожарникари и милиционери със скръстени ръце и ги наблюдават. Очевидно не им беше дадена заповед за действие. По делото впоследствие бяха обвинени 38 души, сред тях и президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. Никой не беше осъден", казва Рафаело Казаков.



Режисьорката Малина Петрова, който посвещава на палежа на Партийния дом филма си "Приключено по давност" (2009), споделя сходни впечатления. Преди шест години тя разказва пред сп. "Култура":

"Тези, които бяхме в съзнателните си години тогава, помним гледката, помним и съпътстващите събития: прохождаща демокрация след 45 години комунизъм, едва започнало работата си Седмо велико народно събрание, току-що встъпил в длъжността си първи демократично избран български президент – Желю Желев; отиващо към края си първо правителство на Андрей Луканов и приближаващо второ такова, банкрутирала държава, гладни хора и протести, докато тайно някъде се преразпределят "едни" пари…"

Кой подпали Партийния дом?

"Страхът беше истинският подпалвач. Страхът, че може да се разбере какви са ги вършили и ако жертвите решат да им го върнат, жална им майка! Как да оправдаят убийствата на невинни край Дунава веднага след 9 септември 1944 или изтезанията, загиналите в лагерите, скалъпените политически процеси, насилията, манипулациите, кражбите, финансовите измами и фалшификации, геноцида спрямо собствените си граждани, предаването на националните интереси, оплячкосването на държавата, кражбите в особено големи размери, узаконяването на беззаконията и нарушенията на Конституцията чрез решения на Политбюро?! И накрая, как да бъде извършена подмяната: вместо идеологически монопол – икономически? По какъв друг начин, освен чрез класически инсцениран пожар, в който уж ще изгорят документите", споделя в интервю за "Култура" Малина Петрова, наблюдавала от най-близо случващото се.