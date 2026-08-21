Парите в брой в ЕС растат въпреки дигиталните плащания

Броят на банкнотите в обращение в ЕС се увеличава въпреки масовите плащания със смартфони, тъй като опустошителните пожари в части от Европа подхранват търсенето на авариен резерв от пари в брой, съобщи бригатското издание "Гардиън".

Количеството пари в обращение реално се покачва, въпреки че в много градове те отстъпват място на безконтактните плащания, заяви Филип Лейн, главен икономист на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Ръстът на парите в брой е свързан с тревогите от войните и въздействието на кибератаките върху системите за онлайн плащания, твърдят експерти.

"Общият запас от банкноти продължава да расте. При транзакциите той намалява, но по отношение на запаса се увеличава", посочи Лейн.

През 2025 г. на жителите на ЕС беше препоръчано да създадат резерв от храна, вода и основни продукти за 72 часа в случай на извънредна ситуация, като катастрофалните пожари във Франция и Испания, наводнения или бури, както и потенциални кибератаки или други враждебни събития.

На домакинствата беше препоръчано да имат кризисен пакет, включващ бутилирана вода, транзисторен радиоприемник, консервирана храна и пари в брой.

Банкнотите в обращение са нараснали от около 1 млрд. евро през 2016 г. до 1.6 млрд. евро през юни 2026 г., сочат данните на ЕЦБ.

В обращение са над 31 млн. банкноти в сравнение с 24 млн. малко преди пандемията през 2019 г. Банкнотата от 50 евро е най-популярната през 2025 г., следвана от тази от 100 евро.

Австрия, Финландия, Германия, Швеция и Нидерландия вече препоръчаха на гражданите да съхраняват между 70 и 100 евро на домакинство, достатъчни за плащане на основни стоки за 72 часа, в случай че онлайн и мобилните приложения спрат.

ЕЦБ определя парите в брой като критична част от националната готовност за кризи, описвайки намаляващото им използване за ежедневни покупки на фона на нарастващите запаси като "парадокс".

Лейн също така посочи нуждата от законодателство, което да гарантира запазването на мрежите от банкомати.