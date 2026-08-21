Сушата в Централна Америка заплашва един от най-важните търговски пътища в света

Панамският канал ще намали броя на преминаващите през него кораби от следващия месец заради засушаването, причинено от климатичното явление Ел Ниньо, съобщи в четвъртък Управлението на Панамския канал, цитирано от АФП за британското издание "Гардиън".

От 3 септември разрешеният дневен брой преминавания ще спадне от 36 на 34 кораба, а от 15 септември - до 32, заради ниските нива на водата в двете изкуствени езера, захранващи канала.

Централна Америка е обхваната от тежка суша, като в района на канала валежите от май до август са с 34% под историческата средна стойност, а Ел Ниньо може да ги намали още повече.

Панамският канал обработва 5% от световната морска търговия и около 40% от контейнерния трафик на САЩ. Операторът обяви мерки за укрепване на "дългосрочната устойчивост" на водния път, включително ограничаване на максималното газене на най-големите кораби.

Подобни ограничения вече бяха въведени през 2023 г., когато дневният брой преминавания беше намален от 38 на 22 кораба, което доведе до задръствания и принуди компании да търсят алтернативни маршрути.

Управлението предупреди, че с предстоящото намаление времето на изчакване за кораби без предварителна резервация ще нарасне, като средната печеливша оферта на търговете за свободни места е скочила от обичайните 135 000 долара до рекордните 4 милиона долара, платени от една компания през април. Операторът не изключи допълнителни ограничения в зависимост от бъдещите валежи.

Водата остава чувствителен въпрос за Панама, тъй като езерата, захранващи канала, осигуряват вода и за половината от 4.2-милионното население на страната.

В сряда правителството на съседен Хондурас обяви тревога за суша в 80% от територията си, а тазгодишният Ел Ниньо се очертава като едно от най-силните в историята на наблюденията, предаде БГНЕС.