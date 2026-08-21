Брадатият лешояд за символ на "Евровизия" предлага "Зелени Балкани"

Сдружение "Зелени Балкани" предлага брадатия лешояд за символ на България за конкурса "Евровизия". Идеята е свързана с природозащитната работа за възстановяване на вида в страната, съобщиха от организацията в социалните мрежи.

Брадатият лешояд може да бъде разпознаваем символ на страната, тъй като съчетава послания за свобода, смелост, пътуване, завръщане и надежда, смятат от "Зелени Балкани". Разперените крила на птицата се свързват със свободата и стремежа към нови хоризонти, а историята на вида в България - с възстановяването и втория шанс, аргументира се организацията.

Брадатият лешояд е изчезнал като гнездящ вид от България. В момента неговото завръщане е сред природозащитните цели, по които работят организации и институции. В усилията участват хора и организации от над 10 европейски държави, което превръща каузата и в пример за международно сътрудничество, посочват от "Зелени Балкани".

Особено място в предложението заема историята на Боев. Птицата напуска България, прелита през Европа и след като изминава повече от 14 000 километра, се завръща в страната. От организацията определят това като история за пътуване, откриване на света и завръщане у дома.

"Зелени Балкани" виждат връзка между тази история и международния характер на "Евровизия", която събира представители на различни държави и култури. Според организацията брадатият лешояд може да представи България не само чрез природното ѝ богатство, но и чрез послание за обща кауза, сътрудничество и възстановяване.

Морето може да допълни символиката на птицата, като се свърже с хоризонта, пътуването и свободата. Идеята е образът на брадатия лешояд над морето да представя България като страна, отворена към света, но и свързана със собственото си природно наследство, посочват от "Зелени Балкани".

Евентуалното превръщане на брадатия лешояд в символ на България на "Евровизия" би могло да има и конкретен природозащитен ефект, като привлече общественото внимание към вида и към усилията за възстановяването му в страната.

Преди дни Държавният куклен театър в Бургас предложи гларуса от спектакъла "Бургаски гларуси" за символ на песенния конкурс "Евровизия" през 2027 г.

От Българското дружество за защита на птиците коментираха, че защитена местност "Пода" край Бургас са установени 321 вида птици, сред които може да бъде избран талисманът за конкурса "Евровизия", който ще се проведе в Бургас през 2027 г.

"Това са близо една четвърт от всички видове птици, които се срещат в Европа", посочиха от организацията. "Тук природата не е просто фон. Тя е дом - за пеликани, чапли, корморани, лопатарки, грабливи птици и още много крилати обитатели", посочиха от БДЗП.

Бургас ще бъде домакин на конкурса "Евровизия" през май 2027 година.