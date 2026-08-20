Държавата дава 20 млн. евро за началната подготовка на "Евровизия" в Бургас

Държавата ще осигури 20 милиона евро още тази година за подготовката на "Евровизия 2027" в Бургас. Това стана ясно след среща между вицепремиера Иво Христов, който оглавява организационния комитет за песенния конкурс, и кмета на Бургас Димитър Николов.

Това не е цялата сума, която държавата ще отпусне за "Евровизия". В бюджета за 2027 г. също щяло да има предвидени средства.

"За тази година са предвидени съответните пари - около 20 милиона, които ще отидат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес и за текущи нужди. За бюджета за 2027 година такива средства ще бъдат предвидени, но той предстои да бъде разгледан и приет. Парите осигуряват всичко - от инфраструктура, през транспорт, през настаняване, брандиране на страната като туристическа дестинация. Предлагаме вкусна храна, планина, ски курорти, море, исторически туризъм, но все още не сме така разпознаваеми както Италия и Гърция", коментира Иво Христов.

Кметът на Бургас Димитър Николов припомни, че до края на годината трябва да приключи проектът за подобряване на акустиката на залата. "Искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт в присъствието на експертите на EBU и ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика и акустика, да имаме достатъчно време да изправим тези детайли. Да не забравяме, че основната част на техниката пристига от Китай и това е изключително бавно и сме длъжни да наваксаме с времето", коментира Димитър Николов.

Вицепремиерът Иво Христов, който неведнъж се е проявявал като евроскептик, обясни, че държавата ще участва пълноценно в организацията на най-голямото музикално събитие в Европа. И добави, че Бургас е победил останалите градове със "силна мотивация и изпреварващи действия" и не приема критиките относно домакинството на Бургас.

Финалният избор за домакин на "Евровизия" догодина беше между София и Бургас, което данякъде изненада неприятно Столичната община.

В четвъртък от там съобщиха, че са изпратили официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на "Евровизия 2027".

Преди дни кметът Васил Терзиев поиска подобно обяснение през пост в социалните мрежи. Председателят на общинския съвет Цветомир Петров ("Продължаваме промяната - Демократична България") също се изказа в този дух.

До момента от БНТ не дават конкретна информация за това кой и как е оценявал изпълнението на отделните критерии за избор на домакин за едно от най-големите събития в Европа. Директорът на обществената телевизия Милена Милотинова на няколко пъти обясни, че решението е взето от международна комисия, а Бургас е спечелил категорично с по-добра цялостна оценка.

Столичната община обаче иска "детайлна информация по всеки от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, включително мотивите за поставените оценки".

"София иска също съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност", обясниха от общината. И София, и Бургас имат забрана да публикуват предложенията си за организирането на "Евровизия" преди конкурсът да се е провел.

"София ще помогне с каквото може, за да бъде Евровизия 2027 успех за България. Но имаме и въпроси. Прозрачността не пречи на успеха. Напротив - тя създава доверие", казва кметът Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра си.

"Искането (за обяснение - бел. ред.) идва в контекста на процедура, при която кандидатите са обвързани с изисквания за конфиденциалност и публично не са достъпни нито пълните кандидатури, нито оценките по отделните критерии. Това ограничава възможността да бъде направен независим и съдържателен анализ на резултата и оставя пространство за предположения относно причините, довели до избора на Бургас", обясняват от местната власт.

Допълват, че обратното връзка от БНТ е необходима, "за да може София да оцени реално представянето си, да идентифицира областите, в които има нужда от развитие, и да използва натрупания опит при бъдещи кандидатури за домакинство на международни събития".

"Към момента нямаме достъп до оценките и мотивите зад тях именно заради ангажиментите за конфиденциалност, които поехме в рамките на процедурата. Затова поискахме от БНТ конкретна обратна връзка – за да направим обективен анализ на представянето си и да надградим постигнатото. Не смятаме, че "Евровизия" трябва да се превръща в междуградска борба, а в съвместна възможност за България", заяви заместник-кметът по култура и туризъм Ирина Дакова, цитирана от пресцентъра на общината.

Изборът на Бургас за домакин на "Евровизия" донякъде беше изненадващ, тъй като очакванията бяха София да спечели едва ли не служебно. Това породи съмнения за натиск, включително политически, и предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.