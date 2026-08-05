"Десетки фестивали пред провал". Независимият културен сектор настоява за яснота около Националния културен календар

Десетки фестивали и значими културни събития от Националния културен календар у нас са изправени пред сериозен риск от провал заради липса на финансиране , алармираха във вторник от независимия културен сектор.

В продължение на три месеца представители на различни културни организации и сдружения апелират вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиера Иво Христов, министъра на културата Евтим Милошев и членовете на парламентарната за спешни действия за финансовото осигуряване на събитията в Националния културен календар.

"Десетки фестивали и значими културни прояви вече са преминали през законово установената процедура по кандидатстване и експертна оценка. Въпреки това към момента липсва публична информация дали средствата за тяхното реализиране са осигурени", пишат представителите на независимия сектор.

Те отбелязват, че подготовката на подобни фестивали започва месеци, а понякога и година по-рано и липсата на яснота поставя под заплаха не само провеждането на отделни прояви, но и устойчивостта на целия културен сектор.

Преди няколко седмици Министерството на културата обяви, че тазгодишният Национален културен календар на стойност 11 650 772 евро е приет без да бъде финансово обезпечен. Календарът, включващ общо 205 събития, беше приет в края на миналата година от правителството на Росен Желязков.

Липсата на средства постави под заплаха различни фестивали и събития, включително и големият музикален фестивал в София A to Jazz. В крайна сметка с едно от последните си решения служебното правителство на Андрей Гюров одобри финансиране в размер на 3 096 779 евро за Министерството на културата за 2026 г. за подкрепа на 56 проекта от Националния културен календар.

Не всички събития обаче се успели да получат средствата си навреме. В средата на юли Министерството на културата съобщи, че новият кабинет също веднага се е ангажирал с проблема и през юни са били разплатени 20-те най-спешни проекта на стойност 1 228 166 евро.

От ведомството обявиха, че е започнала и процедура за изменение и актуализация на последното решение на Министерския съвет, за да се финансират още 26 проекта за 1 867 814 евро.

Беше съобщено, че се води активен диалог с финансовото министерство, за да осигурят и оставащите 104 проекта, за които ще са нужни около 5.4 млн. евро.

"Проектите се финансират по реда на провеждането им, без да се извършва преоценяване или саниране. Към момента общо разплатените проекти от Национален културен календар 2026 са 47, на стойност 3 102 458. евро", обявиха от ведомството.

Оттам допълниха, че заради липса на навременно финансиране 28 проекта няма да бъдат подкрепени. Преди дни министърът на културата Евтим Милошев обяви по време на парламентарен контрол, че преговорите за осигуряване на финансиране продължават. Той припомни, че проектите се финансират по реда на провеждането им, без да се извършва преоценяване.

Въпреки думите му, от независимия културен сектор продължават да се притеснени. Те отбелязват, че няма официална информация какво ще се случи с редица от нефинансираните проекти.

"За значителна част от тези фестивали и прояви държавното финансиране представлява основният или единствен гарантиран източник на средства. Липсата на алтернативни механизми за финансиране поставя под риск тяхното провеждане и съществуване, което би могло да доведе до прекъсване на утвърдени културни традиции и до сериозни негативни последици за културния живот както на регионално, така и на национално ниво", предупреждават представителите на сектора.

Те призовават държавните институции да предприемат нужните бюджетни и административни действия, за да гарантират провеждането на събитията от Националния културен календар за 2026 г.

Призивът е подкрепен от множество организации, сред които Международен театрален фестивал "Есенни театрални срещи в Русе", РЦСИ "Топлоцентрала", сдружение "Независим културен сектор", Асоциацията на сценографите в България, Българската музикална асоциация, "София Арт Мениджмънт" ООД, "Гранде АРТ" ЕООД, Продуцентска къща "Пирина" ЕООД, фондация "София диша", АБАП – Асоциацията на българските анимационни продуценти и други.