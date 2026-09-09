Германският канцлер обвини Алтернатива за Германия, че иска "етническо прочистване"

Германският канцлер Фридрих Мерц обвини крайнодясната "Алтернатива за Германия“ (АзГ), че иска "етническо прочистване“, предаде Франс прес.

"Терминът "ремиграция“ не е нищо друго, освен евфемизъм за етническо прочистване, основано на произход и цвят на кожата“, заяви той по време на дебати в Бундестага – долната камара на германския парламент, докато бе често прекъсван от членовете на АзГ.

В неделя проруската и антиимигратска партия спечели местния вот в провинция Саксония-Анхалт с близо 44% – с голяма преднина пред консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на Мерц и досегашния премиер на провинцията, който получи 17% от гласовете.

"Ако тези, които работят в Германия, напуснат страната, защото "ремиграция“ е станало лозунг“, няколко сектора на икономиката повече няма да функционират, продължи канцлерът, посочвайки по-специално занаятите, сектора на социалните грижи и ресторантите.

Мерц каза това след нападателна реч от страна на съпредседателката на АзГ Алис Вайдел – която изрази съжаление, че германците трябва "всекидневно да живеят с последиците от масовата имиграция“.

Според Вайдел тя е довела до "повишаване на престъпленията“ и голям ръст на "сексуланите нападения и актове на жестоко насилие“.

Германската криминална статистика показва свръхпредставеност на чужденците при някои видове престъпления, но изследователите отдавна подчертават, че тези данни сами по себе си не са достатъчни, за да установят пряка причинно-следствена връзка между имиграцията и престъпността.

Мерц омаловажи и значимостта на изборния успех на АзГ.

"Истинската изборна цел“ на опозиционната партия – "да спечели мнозинството от местата в парламента на Саксония-Анхалт“, не беше постигната, а "56% от избирателите в Саксония-Анхалт не са гласували за вас“, заяви той.

АзГ твърди, че сега води преговори с други групи и представители в местния парламент, за да сформира правителство – процес, който ще отнеме известно време.

"Никъде в Германия няма да си осигурите мнозинство“, каза Мерц на Вайдел, чиято партия той обвини, че ще остане "деструктивна сила“.

Вайдел откри дебатите, заявявайки, че дните на правителството на Мерц "са преброени“.

Мерц също така обвини АзГ, че обслужва предполагаемите опити за дестабилизиране на Германия, като припомни за предотвратената в началото на август атака с дрон на летището в Лайпциг, за която бе обвинена Москва.

"Не казахте нищо, г-жо Вайдел, за това, което се случи на 4 август. Вие сте част от проблема, пред който ние в Германия сме изправени“, каза той.

Мерц заяви, че опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг е бил подготвян в Русия дълго време и добави, че на косъм е била предотвратена голяма трагедия, предаде Ройтерс.

"Това нападение е било планирано в Русия от месеци и по-специално е било насочено срещу Германия, но е истински късмет, че бяха предотвратени големи материални щети и пострадали хора“, каза Мерц.

Германският канцлер повтори и подкрепата на правителството си за Украйна.

"Подкрепяме Украйна и ще продължим да я подкрепяме, тъй като така също защитаваме и свободата си“, каза Мерц.

Той обвини съпредседателката на АзГ Алис Вайдел за "направо гротескната подмяна на ролите на жертва и палач с проруската позиция на партията“. Вайдел призова Мерц да настоява за мирни преговори между Киев и Москва, като го обвини, че участва във "военна пропаганда срещу Русия“.

"Никой не е заплашвал Русия – нито НАТО, нито Европейския съюз, нито Германия. Единственото нещо, което наистина заплашва Русия и (президента Владимир) Путин е привлекателността на демокрацията. Ние ще продължим да защитаваме нашата свобода“, заяви германският канцлер.

Русия отхвърля отговорността за случая с дрона на летището в Лайпциг, а външният министър Сергей Лавров заяви, че тези обвинения са "начало на истинска война“.

По време на дебатите за бюджета днес в Бундестага – долната камара на германския парламент – Мерц и съпредседателката на АзГ Алис Вайдел за първи път се изправиха лице в лице след вота в неделя.

Вайдел, на която беше позволено да говори първа като лидер на опозицията, използва времето си, за да атакува остро федералното правителство, включително за миграционната му политика, подкрепата за Украйна и политиката за климата.

Мерц обвини АзГ, че е предала избирателите, отбелязвайки, че само часове след затварянето на избирателните секции ръководството на партията е настояло спечелилия в Саксония-Анхалт кандидат Улрих Зигмунд да потърси мнозинство за управление с други партии, въпреки че той многократно подчерта преди изборите, че ще управлява само ако АзГ получи абсолютно мнозинство.

Вайдел, от своя страна, заяви, че "избирателите в Саксония-Анхалт са дали пределно ясно да се разбере, на езика на демократичния суверен: с черно-червената коалиция е свършено“, визирайки партийните цветове на консерваторите и по-малкия им коалиционен партньор, Германската социалдемократическа партия (ГСДП).

Съпредседателката на АзГ разкритикува Мерц и за икономическите му действия, обвинявайки го във водене на безпрецедентна политика на задлъжняване.

"Водите Германия към национален банкрут за рекордно кратко време“, каза тя и добави, че проектобюджетът е "декларация за капитулация“

Миналата година германското правителство облекчи правилата за тегленето на нов дълг, за да може да повиши чувствително инвестициите в отбрана, инфраструктура и климатичната политика.