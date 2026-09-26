Четирима загинаха при тежка катастрофа край Ловеч

Четирима души загинаха при тежка катастрофа край ловешкото село Сопот, съобщи БТА. Инцидентът е станал около 9.20 ч. в събота сутринта. Ударили са се два насрещно движещи се автомобила.
Четиримата загинали са се возили в единия автомобил. Пострадал е и шофьорът на другата кола.
Инцидентът е станал в отсечка от пътя София-Варна. В този участък има монтирани пластмасови колчета, които ограничават рисковите изпреварвания, има и ограничение на скоростта. Катастрофата е станала малко след края на отсечката с колчетата.
Заради тежкия инцидент движението в района бе спряно. Минава се по обходен маршрут през Сопот, Угърчин и Микре.
Затруднено е движението и между София и Перник в района на Владая, отново заради катастрофа. Ударили са се две коли и кемпер. Няма данни за загинали.
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