Йотова започна кампанията ударно – с поклон на изток

Този текст е част от бюлетина "Денят с Mediapool". Абонирайте се безплатно, за да получавате всеки делничен ден коментар на най-важното от деня.
Да ви е честита новата предизборна кампания. 27 двойки мераклии са се впуснали на юруш за президентския пост. Някои биха го нарекли тържество на демокрацията. Други – на глупостта. Във всеки случай да се чудиш за какво им е (с най-много 3-4 изключения) да стават за смях. Сигурно има някаква далавера.
Така или иначе кампанията започна и "далаверата" поне на най-видните кандидати (тези, които малко или повече имат някакви шансове за поста) е ясна. Та именно един от тях още в първия ѝ ден заби гвоздея на предизборната кампания.
В четвъртък в специална декларация, огласена в централата на ООН в Ню Йорк, около 50 държави (между които целият ЕС) заявиха, че са солидарни с Украйна "докато тя продължава да се изправя срещу водената от Русия агресивна война". "От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. Призоваваме Русия най-сетне да направи същото като необходима стъпка към дипломация по същество и преговори, които да доведат до мир", се посочва в текста.
Под него стои и името на България, чието правителство в лицето на Румен Радев вече спря военната и финансовата помощ за Украйна, а освен това обяви резерви към поредния пакет европейски санкции срещу Русия. Но този път, както обясниха от Министерството на външните работи, страната ни поддържа европейското единство и затова се е присъединила към декларацията. Изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя, заяви министерството.
Така човек можеше да си отдъхне - поне на декларативно ниво България застава на страната на правото и справедливостта, без да отстъпва от позицията си за необходимостта от прекратяване на огъня и преговори, които да доведат до мир.
Но успокоението се оказа прибързано. Не минаха няколко часа и от Ню Йорк решително се включи действащият президент и кандидат за преизбиране на поста Илияна Йотова, за да се разграничи от декларацията, да обясни, че тя не отговаря на българската позиция, че не я е подписвала, че съзнателно не е отишла на заседанието на подкрепящите я страни и, съответно, не присъства и на общата им снимка.
Сакън, някой да не си помисли нещо!
Защо Йотова направи това? Особено като се има предвид, че става дума за един изцяло словесно-декларативен жест, който не води никакви последствия и не поражда никакви ангажименти.
Някои казват, че това е само поредният пример за характерната напоследък за българската външна политика двойнственост (срамна сама по себе си) – хем ни има – хем ни няма, хем присъстваме – хем не, хем сме за – хем против. Иначе се правим, че сме съюзници.
Всъщност, не сме съюзници в истинския смисъл на думата. А в случая с войната на Русия срещу Украйна дори не сме и неутрални. И причината за станалото е друга.
Действащият президент и кандидат за нов мандат Йотова, също като своя предшественик и днешен премиер Радев, се страхува от самото назоваване на агресора и на жертвата в тази война. Страх я е дори да изрази "солидарност с Украйна", защото така ще признае, че тя е жертва. Но най-вече я е страх от самото произнасяне на израза "водената от Русия агресивна война". От нея (както и от предшественика й), всъщност, никога няма да чуете лоша или критична дума нито за Русия, нито за Путин.
В този конфликт те са на страната на агресора. С нетърпение чакат капитулацията на Украйна, за да настъпи руският мир и пак да си дружат на воля с масовия убиец в Москва и неговия режим.
Но освен че ги влече отвътре натам, така разчитат да спечелят и повече гласове на изборите от своя безкритично русофилски и соцносталгичен електорат.
Всъщност, при всичките ни вътрешни проблеми най-чувствителният морален лакмус за това кой кой е в тази предизборна кампания е именно войната срещу Украйна.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
72 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Рашисткият аятолах от сектата "Свидетели на дядо Путлер".
О неразумни юроде, поради що се срамиш да признаеш, че си подкрепил декларацията срещу войната на пУтЬю?
Г-жо Йотова, Потрошени пари на българските данъкоплатци за едно изчитане в ООН на текст с познати до болка общи констатации, без нито една собствена идея за каквото и да е конкретно решение ! И като епилог на това показно празнословие, влизате след това в оправдателно- обяснителен режим. Да не би някой да си е помислил, че страната, която представлявате, е солидарна с позицията на демократичния свят ! Унизително за държава от ЕС държание на фигурант без лице, гръбнак и тегло, на дребен чиновник- изпълнител ! Съжалявам, но както по целокупен (да не говорим за визионерски) капацитет, така и по характер, сте много, много далеч от представата и очакванията за държавен глава !
Русофилистици, сър! :(
Господа дрОгари, наистина ще гласувате за този, който: 1. Лобира за приемането на Истамбулска конвенция за да направи децата ви джендъри; 2. Помилва наркотрафиканти, които тровят децата ви; 3. Най-лошото - Подкрепил е декларации срещу другаря путин!!!!!!!
Реалните действия на България във външната политика винаги са една и същи независими КОЙ управлява. По-рано баламосваха ДеБилния електорат с "еVроатлантизъм", ама по български "со кроцем...", сегашните правят същото като предишните, но го обясняват с обратен знак - баламосват пУтюрастите с русофилистициZъм.
Наистина ли вярвате, че Йотова не е подкрепяла декларацията срещу пУтЬю в подкрепа на Украйна? Сигурно ще кажете, че също не е подкрепяла джендърската Истамбулска конвенция?
Що не си видите собствените просташки писания, които вадите от флашка и повтаряте поне за 20 -ти път в рамките на 2 месеца.Аз вече ги знам наизуст.Особата с камшика, която постоянно плющи върху пръстите на останалите.Като е ясно че сте т р о ллл и то много тъп, и наистина повтаряте неща ,писани от други, демек крадете.Или просто всички черпите от една флашка
Точно така е, защото няма как да извадиш смислен аргумент за твърдението на Йотова, че след толкова години война агресор и жертва вече са неразличими. Или да се чудиш какво да кажеш на Румен Миланов след репликата му, че и Украйна а заплаха за България. И това го казва неслучаен човек, който дори за кратко беше председател на НС. Надмина и Вежди Рашидов, който беше заявил, че непоканването на Митрофанова на откриването на новото НС била равносилно на обявяване на война. И тези неща ги говорят президент и председатели на НС! Пази боже сляпо да прогледа и да се докопа до властта!