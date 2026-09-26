Книжка и дрегер: В парламента са внесени промени заради електрическите тротинетки

Задължително изискване за шофьорска книжка и тестове за алкохол и наркотици. Такива промени са внесени в парламента в опит да се ограничат инцидентите и неразумното каране на електрически тротинетки, съобщи бТВ.

Става дума за два отделни законопроекта. Единият е на ГЕРБ и в него е заложено изискването за свидетелство правоуправление. Ако текстовете бъдат приети, това ще бъде още един аргумент електрически тротинетки, мотопеди и други да се карат само от навършили 16 години. Такова ограничение действа и в момента, но масово не се спазва.

Вторият законопроект е внесен от "Прогресивна България". С него се въвежда глоба от 100 евро за всеки водач, който откаже тест за алкохол и наркотици. По силата на тази разпоредба ще могат да бъдат тествани и каращите тротинетки, и тези с каруци.

Пострадали

В мотивите към предложението си от ГЕРБ посочват, че според официалните данни за година и половина при инциденти с електрически превозни средства са пострадали 498 души. В тази статистика обаче не са включени пострадалите в София, т.е. бройката вероятно е по-голяма.

"Най-тревожни са данните за възрастовата характеристика на пострадалите. Според официалните данни на центровете за спешна помощ 279 са пострадалите във възрастовата група 0-17 години", посочва се в мотивите.

Те допълват, че и в момента има изискване да се носи каска, както и минимална възраст за управление, но въпреки това тротинетките и други електрически превозни средства формално не се водят в отделна категория. От ГЕРБ предлагат водачите на тротинетки да бъдат задължени да изкарват курсове за категория АМ, т.е. тази, която в момента се изисква за мотопеди с мощност до 50 куб. сантиметра и максимална скорост до 45 километра.

От обществен интерес

От "Прогресивна България" също посочват, че има множество инциденти с електрически тротинетки. Управляващите заявяват, че заради „високия обществен интерес е необходимо създаването на материалноправна и санкционна разпоредба“. Глобата при отказ от тестване ще е 100 евро.

"Те може и да нямат двигател, но се движат с определена скорост, която обикновено е по-ниска от тази на останалия трафик на автомобилите. Съответно, ако водачите им предприемат някакви неадекватни действия, каквито обикновено се случват, когато говорим за някой пиян или употребил наркотици, това може да стане предпоставка за катастрофа“, коментира пред бТВ адвокатът по дела пътна безопасност Илиян Тодоров.