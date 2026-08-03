Тръмп обяви споразумение за Ормузкия проток и нови преговори с Иран

Ден по-рано Тръмп обяви, че се отказва от нови удари срещу Иран "с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам“, при условие че бъде постигнато бързо споразумение с Техеран, по-специално за Ормузкия проток.
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4 коментара
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Ей, че хубаво! Иранците знаят ли, или е като предишните 48 споразумения за край на войната?
Тръмпанарин! ;)
Винаги съм уважавал Америка и американските президенти, но да се говори за "сделки" по време на война е абсолютно неприемливо! Имам чувство, че говоре 5 годишно дете! Има много умрели и от двете страни, войната е много лошо нещо и дрън-дрън!
Нови преговори (някой казват най-добрите преговори в Историята), много по-добри от старите преговори преди два дни, които също бяха феноменално добри преговори, но не толкова колкото тези преговори - най-добрите преговори, които американски президент е водил някога.