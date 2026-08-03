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Тръмп обяви споразумение за Ормузкия проток и нови преговори с Иран

4 коментара
Доналд Тръмп
Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за денуклеаризацията на Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп в разговор с журналисти на борда на самолета си, докато пътуваше към Вашингтон, цитиран от Ройтерс. 
 
Той обяви, че започват и нови преговори с Техеран.
 
Представители на Иран, Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия поискаха от американските власти да спрат плановете за удар срещу Ислямската република, каза още Тръмп
 
"Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и Иран ме помолиха да отложа ударите“, каза той и добави, че "това щеше да бъде масирана атака“.
 

Ден по-рано Тръмп обяви, че се отказва от нови удари срещу Иран "с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам“, при условие че бъде постигнато бързо споразумение с Техеран, по-специално за Ормузкия проток.

Ключовият за глобалната търговия с въглеводороди Ормузки проток отново е блокиран от Ислямската република след възобновяването на военните действия със САЩ в началото на юли, което причини мащабни нарушения в глобалната икономика.
 
Иран, който не желае трафикът през протока да се върне към предвоенната ситуация, в момента разрешава само един корабен маршрут покрай своето крайбрежие и възнамерява да запази контрола върху пролива, част от водите на който принадлежат на Оман.
 
През юни установяването на плавателен маршрут край брега на Оман разгневи иранските власти, но според Техеран изглежда се оформя компромис, въпреки че Маскат все още не е коментирал.
 
От началото на конфликта, започнал на 28 февруари с израелско-американска офанзива, президентът на САЩ многократно заплашва да нанесе масирани въздушни удари срещу Иран, преди да се откаже от намеренията си, припомня АФП.
 
Меморандум за разбирателство, подписан в средата на юни, целящ да проправи пътя за мирни преговори, не успя да доведе до дипломатически пробив и в началото на юли бяха нанесени нови реципрочни удари.

Ключови думи

Тръмп Иран Ормузки проток
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4 коментара

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  1. стефчо
    #4

    Ей, че хубаво! Иранците знаят ли, или е като предишните 48 споразумения за край на войната?

  2. Мазен Кумунис
    #3

    Тръмпанарин! ;)

  3. Anticomm
    #2

    Винаги съм уважавал Америка и американските президенти, но да се говори за "сделки" по време на война е абсолютно неприемливо! Имам чувство, че говоре 5 годишно дете! Има много умрели и от двете страни, войната е много лошо нещо и дрън-дрън!

  4. MAKE LADAS NOT WAR
    #1

    Нови преговори (някой казват най-добрите преговори в Историята), много по-добри от старите преговори преди два дни, които също бяха феноменално добри преговори, но не толкова колкото тези преговори - най-добрите преговори, които американски президент е водил някога.

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