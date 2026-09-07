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Нивото на Дунав продължава да спада

2 коментара
Сн. БГНЕС
Продължава минималният спад на нивото на река Дунав. Това показват данните на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".
 
Пониженията са между 1 и 6 см, като най-голямото е при водомерния пост в Оряхово.
 
Нивото на река Дунав край Русе на 7 септември е минус 108 см спрямо условната кота нула.
 
За последното денонощие то се е понижило с един сантиметър.
 
Прогнозата за следващите два дни е то да спадне с още четири сантиметра, предаде БТА.
 
 
Хидроложката обстановка остава усложнена, а ограниченията за газенето на плавателните съдове продължават да са в сила по цялото българско течение на реката

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Дунав
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2 коментара

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  1. Любо от Далеч
    #2

    'Бах мааму ! ^^

  2. Един препатил
    #1

    Ако прекръстим Дунав на Тръмп Ривър дали нещата няма да потръгнат?

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