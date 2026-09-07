Нивото на Дунав продължава да спада

Продължава минималният спад на нивото на река Дунав. Това показват данните на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Пониженията са между 1 и 6 см, като най-голямото е при водомерния пост в Оряхово.

Нивото на река Дунав край Русе на 7 септември е минус 108 см спрямо условната кота нула. За последното денонощие то се е понижило с един сантиметър. Прогнозата за следващите два дни е то да спадне с още четири сантиметра, предаде БТА.

Хидроложката обстановка остава усложнена, а ограниченията за газенето на плавателните съдове продължават да са в сила по цялото българско течение на реката