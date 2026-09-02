Нов опит за саботаж на германската електрическа мрежа

Осъществен е втори опит за саботаж на германската електрическа мрежа, предаде Ройтерс.

Германската полиция е съобщила, че разследва нападение срещу подстанция в западния град Бергхайм, предаде Ройтерс.,

Говорител на полицията, цитиран от БТА, обяви че силите на реда разследват умишлен вандализъм срещу техническата инфраструктура, но добави, че електрозахранването в региона не е било засегнато.

Във вторник полицията потвърди, че е аваритя е била умишлено причинена.

"Въз основа на настоящото състояние на разследването не смятаме, че става дума за техническа неизправност, а за умишлено деяние", заяви говорител на полицията, цитиран от БТА.

Причините и обстоятелствата около случая в Бергхайм, западно от Кьолн, остават неясни и разследването продължава.

Няколко електропровода са претърпели повреда вследствие на късо съединение, но не е имало прекъсване на общото електроснабдяване. Подстанцията се управлява от енергийната компания "Амприон" (Amprion), която също потвърди случая.

В понеделник ракети, носещи експлозиви, повредиха електропроводи в източната германска провинция Бранденбург.

Самоделните взривни устройства не са избухнали, никой не е пострадал и не сме имали никакви проблеми с електроснабдяването", заяви говорителка на полицията. Установени са обаче "материални щети" на "електропровод на трансформаторна станция".

Съоръжението се намира на около 100 километра от Берлин. Подстанцията, разположена близо до въглищната електроцентрала "Яншвалде", е била атакувана повече от веднъж, като очевидната цел е била да се предизвика мащабно прекъсване на електрозахранването, засягащо един от блоковете на централата.

Във вторник сутрин взрив избухна до гарата в един от жп възлите на Бавария - Аугсбург. При експлозията са ранени най-малко души.

Полицията заяви, че жп трафикът е напълно преустановен, след като е открит друг подозрителен предмет - куче търсач на бомби го е открило в кошче за боклук. Експерти по експлозиви от Баварската криминална полиция са на място, а сградата е отцепена.

Според вестник “Билд” полицията разследва възможна връзка с организираната престъпност.