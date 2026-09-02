Нов опит за саботаж на германската електрическа мрежа

Осъществен е втори опит за саботаж на германската електрическа мрежа, предаде Ройтерс.
Германската полиция е съобщила, че разследва нападение срещу подстанция в западния град Бергхайм, предаде Ройтерс.,
Говорител на полицията, цитиран от БТА, обяви че силите на реда разследват умишлен вандализъм срещу техническата инфраструктура, но добави, че електрозахранването в региона не е било засегнато.
Във вторник полицията потвърди, че е аваритя е била умишлено причинена.
"Въз основа на настоящото състояние на разследването не смятаме, че става дума за техническа неизправност, а за умишлено деяние", заяви говорител на полицията, цитиран от БТА.
Причините и обстоятелствата около случая в Бергхайм, западно от Кьолн, остават неясни и разследването продължава.
Няколко електропровода са претърпели повреда вследствие на късо съединение, но не е имало прекъсване на общото електроснабдяване. Подстанцията се управлява от енергийната компания "Амприон" (Amprion), която също потвърди случая.
В понеделник ракети, носещи експлозиви, повредиха електропроводи в източната германска провинция Бранденбург.
Самоделните взривни устройства не са избухнали, никой не е пострадал и не сме имали никакви проблеми с електроснабдяването", заяви говорителка на полицията. Установени са обаче "материални щети" на "електропровод на трансформаторна станция".
Съоръжението се намира на около 100 километра от Берлин. Подстанцията, разположена близо до въглищната електроцентрала "Яншвалде", е била атакувана повече от веднъж, като очевидната цел е била да се предизвика мащабно прекъсване на електрозахранването, засягащо един от блоковете на централата.
Във вторник сутрин взрив избухна до гарата в един от жп възлите на Бавария - Аугсбург. При експлозията са ранени най-малко души.
Полицията заяви, че жп трафикът е напълно преустановен, след като е открит друг подозрителен предмет - куче търсач на бомби го е открило в кошче за боклук. Експерти по експлозиви от Баварската криминална полиция са на място, а сградата е отцепена.
Според вестник “Билд” полицията разследва възможна връзка с организираната престъпност.
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3 коментара
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Добре е всички булгаристанци в Европа да бъдат контролирани и следени, защото се напълни с мургави, некъпани, проруски агенти.
Някои казват, че Рашата ще нападне Европа. Аз казвам, че безумния диктатор в Кремъл отдавна е активирал атаките срещу Европа. Руските хакери ежедневно атакуват стратегически обекти от икономиката на Стария континент. Крайно време е политиците да престанат да демагогстват, а да разберат, че на война е като на война.
имат доста руски диверсанти за изловят германците. . . И да почва изселването на всякаква руска плЭсЭн от Европа генерално!